Топ стран, куда переезжают из Волгограда и России

Турция держится на втором месте. Там 150 тысяч россиян уже получили вид на жительство. Курортные Алания и Анталия, деловой Стамбул — везде есть русские школы, клиники, юристы. Многие уезжали на сезон, но живут годами без планов возвращаться. Причины просты: море и солнце круглый год, ВНЖ можно оформить через аренду, а бюджет на жизнь легко уложить в скромные рамки. Плюс большое русскоязычное окружение помогает быстро освоиться.