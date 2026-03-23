Топ стран, куда переезжают из Волгограда и России

Почти два миллиона россиян, если верить свежим данным, уже построили быт за пределами страны. Среди них немало и наших земляков из Волгограда и области. Люди не просто уезжают в отпуск — они снимают квартиры, оформляют вид на жительство, отдают детей в местные школы. И выбор направлений сегодня вполне конкретный.
На первом месте по популярности оказалась Сербия. Туда въехали около 300 тысяч наших соотечественников, из них 50 тысяч остались официально. Белград сегодня называют новым «русским Вильнюсом»: страна не входит в Евросоюз, но лояльна к россиянам. Въезд без визы, аренда жилья от 250 долларов, нейтральное отношение местных. В городе уже работают русскоязычные врачи, салоны красоты, службы доставки — сложилось целое комьюнити.
Турция держится на втором месте. Там 150 тысяч россиян уже получили вид на жительство. Курортные Алания и Анталия, деловой Стамбул — везде есть русские школы, клиники, юристы. Многие уезжали на сезон, но живут годами без планов возвращаться. Причины просты: море и солнце круглый год, ВНЖ можно оформить через аренду, а бюджет на жизнь легко уложить в скромные рамки. Плюс большое русскоязычное окружение помогает быстро освоиться.
Казахстан замыкает тройку лидеров. За последние два года границу пересекли сотни тысяч россиян. Алматы, Астана, Шымкент — города, где легко найти жилье, быстро оформить документы и начать работать. Многие планировали уехать «на время», но остаются уже по два года. Привлекает родной язык, дешевая аренда и еда, а также вакансии для айтишников, водителей и других специалистов.
Грузия — на четвертой позиции. Из 100 тысяч въехавших россиян около 70 тысяч решили остаться. Тбилиси и Батуми уже не туристические точки, а места повседневной жизни с русскоязычной средой. Въезд по загранпаспорту без виз и справок, аренда от 300 долларов, мягкий климат, вкусная еда — идеальный вариант для фрилансеров и тех, кто ценит спокойствие.
Пятое место заняли ОАЭ. Сюда едут не только состоятельные люди. Десятки тысяч россиян обосновались в Дубае и Шардже: работают удаленно, открывают бизнес, получают статус через компанию. Аренда жилья стартует от 1000 долларов, но многие экономят, снимая квартиры вскладчину. Главное преимущество — отсутствие налогов: весь доход остается у вас. Но сейчас многие пересматривают свой мапшрут в эту страну и причина тому безопасная обстановка и нестабильная экономика.
Есть и направление, которое редко попадает в официальную статистику — Азия. Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка: там живут десятки тысяч россиян «на визаранах», без вида на жительство. Они арендуют жилье от 200 долларов, питаются за копейки, отправляют детей в местные школы. Картинка райского отдыха обходится дешевле, чем зимние месяцы в России.
За каждым переездом стоит личная история. Кто-то устал ждать перемен, а кто-то ищет новых возможностей.
