Сквер Гапонова-Грехова и улица Героя Ворожейкина появятся в Нижнем Новгороде

Решение было принято на заседании 23 марта. Новое название получит сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской. Общественное пространство будет носить имя выдающегося ученого Андрея Гапонова-Грехова, который основал Институт прикладной физики в Нижнем Новгороде.