Сквер Гапонова-Грехова и улица Героя Ворожейкина появятся в Нижнем Новгороде

Сквер академика Андрея Гапонова-Грехова и улица Героя СССР Ворожейкина появятся в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе городской думы.
Решение было принято на заседании 23 марта. Новое название получит сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской. Общественное пространство будет носить имя выдающегося ученого Андрея Гапонова-Грехова, который основал Институт прикладной физики в Нижнем Новгороде.
Новую улицу, расположенную между деревней Ольгино и поселком Луч, решено назвать в честь генерал-майора авиации Арсения Ворожейкина. Кроме того, в деревне Ржавка Кстовского района городского округа города Нижний Новгород появятся улицы Тисовая, Террасная и Панорамная.
Как отметил председатель гордумы Евгений Чинцов, предложения по названиям улиц и сквера были предварительно поддержаны комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей.
