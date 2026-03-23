Калининградские шахматисты выиграли медали чемпионата Северо-Запада в Санкт-Петербурге

Калининградские шахматисты Даниял Рысаев и Илья Путинцев выиграли медали чемпионата Северо-Запада, который состоялся в Санкт-Петербурге. В турнире участвовали 150 спортсменов, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Даниял Рысаев занял первое место в классических шахматах. На полбалла отстал от земляка воспитанник региональной спортивной школы по шахматам Илья Путинцев.
Мастер ФИДЕ Влад Шереметьев, увы, завершил турнир на шестом месте. Но смог подняться на третью ступень пьедестала, играя блиц.
Даниял и Илья теперь будут представлять Калининградскую область в высшей лиге чемпионата РФ.