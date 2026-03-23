С 1 апреля в Крыму нельзя разводить открытый огонь

С 1 апреля в Крыму начинается пожароопасный сезон, в связи с чем на территории полуострова запрещено разводить открытый огонь, чтобы избежать риска природных пожаров.
Введенные ограничения не запрещают посещение лесов, но важно соблюдать правила пожарной безопасности. На землях общего пользования и территориях частных домов нельзя использовать открытый огонь для готовки и сжигать мусор, траву, листву и другие отходы вне специально отведенных мест.
В этом году на полуострове под угрозой лесных и ландшафтных пожаров находятся 535 населенных пунктов.
