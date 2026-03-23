В городе Шарье Костромской области построили спорткомплекс с катком

Строить ФОК начали в 2022 году. Сроки сдачи объекта переносились, пришлось сменить несколько подрядчиков. В настоящее время все работы на площадке завершены, в том числе выполнена заливка льда на ледовой арене, установлены электронные табло, трибуны, корты. В здании обустроены теплые раздевалки, душевые, санитарные комнаты, тренажерный зал. На данном этапе закупается оборудование для заливки льда, станки для заточки коньков, мебель и тренажеры для специализированного зала.