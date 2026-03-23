В городе Шарье Костромской области построили спорткомплекс с катком

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом возвели в городе Шарье Костромской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Планируется, что там будут заниматься группы по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
«Ранее тренировки проходили исключительно в зимний период. Перед началом приходилось всем вместе чистить снег. Новый комплекс приведет к более комфортным условиям обучения, позволит увеличить регулярность занятий. Также планируется набор детей с 5−6 лет, ранее мы не могли этого сделать по условиям безопасности», — рассказал тренер местной детско-юношеской команды Михаил Кулаков.
Строить ФОК начали в 2022 году. Сроки сдачи объекта переносились, пришлось сменить несколько подрядчиков. В настоящее время все работы на площадке завершены, в том числе выполнена заливка льда на ледовой арене, установлены электронные табло, трибуны, корты. В здании обустроены теплые раздевалки, душевые, санитарные комнаты, тренажерный зал. На данном этапе закупается оборудование для заливки льда, станки для заточки коньков, мебель и тренажеры для специализированного зала.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.