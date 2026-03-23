Депутаты одобрили введение льгот на питание для детей резервистов «Барс-НН»

На заседании Гордумы Нижнего Новгорода утвердили очередные меры соцподдержки нижегородцев.

Передачу в собственность города 9 квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержали депутаты на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством спикера Думы Евгения Чинцова 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Все квартиры расположены в новом доме на улице 2-я Дорожная в поселке Новинки.

Также в рамках заседания единогласно утвердили расширение списка льготников на бесплатное питание в школах. В него войдут дети, чьи родители проходят службу в резерве «Барс-НН».

«Для нас важно, чтобы решения, которые мы принимаем, доходили до людей и реально меняли их жизнь к лучшему. Сегодня одобрили девять квартир — цифра небольшая, но работа идет планомерно. Вторая тема — поддержка семей наших резервистов из “Барс-НН”. Включение их детей в список льготных категорий — это забота о тех, чьи родители сегодня выполняют важные задачи по обеспечению безопасности», — отметил Евгений Чинцов.