В Перми с начала года убрали более 850 незаконных вывесок

В Перми продолжают наводить порядок с рекламными вывесками. С начала 2026 года в разных районах города уже демонтировали более 858 конструкций, которые не соответствовали установленным требованиям и портили внешний вид улиц.
Как отмечают в районных администрациях, сначала специалисты выявляют нарушения и включают такие вывески в специальный реестр. После этого с предпринимателями проводят разъяснительные беседы. Во многих случаях бизнес сам исправляет ситуацию — меняет оформление или убирает вывески добровольно.
Активнее всего работа ведётся в Индустриальном и Дзержинском районах. В первом выявили более двухсот нарушений, из которых значительную часть уже устранили. Во втором нашли свыше четырёхсот несоответствующих вывесок, часть из них также демонтирована.
В других районах ситуация аналогичная: в Кировском районе предприниматели самостоятельно убрали более сотни вывесок, в Свердловском — демонтировали большую часть выявленных конструкций. В Ленинском и Мотовилихинском районах также продолжается работа, где большинство нарушений устраняется без принуждения.
В Орджоникидзевском районе дополнительно привели в порядок витражи зданий, очистив их от лишних наклеек.