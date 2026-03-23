Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми с начала года убрали более 850 незаконных вывесок

Активнее всего работа ведётся в Индустриальном и Дзержинском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжают наводить порядок с рекламными вывесками. С начала 2026 года в разных районах города уже демонтировали более 858 конструкций, которые не соответствовали установленным требованиям и портили внешний вид улиц.

Как отмечают в районных администрациях, сначала специалисты выявляют нарушения и включают такие вывески в специальный реестр. После этого с предпринимателями проводят разъяснительные беседы. Во многих случаях бизнес сам исправляет ситуацию — меняет оформление или убирает вывески добровольно.

Активнее всего работа ведётся в Индустриальном и Дзержинском районах. В первом выявили более двухсот нарушений, из которых значительную часть уже устранили. Во втором нашли свыше четырёхсот несоответствующих вывесок, часть из них также демонтирована.

В других районах ситуация аналогичная: в Кировском районе предприниматели самостоятельно убрали более сотни вывесок, в Свердловском — демонтировали большую часть выявленных конструкций. В Ленинском и Мотовилихинском районах также продолжается работа, где большинство нарушений устраняется без принуждения.

В Орджоникидзевском районе дополнительно привели в порядок витражи зданий, очистив их от лишних наклеек.