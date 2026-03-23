Калининград вошёл в топ-300 городов мира по качеству жизни

Всего в список вошли восемь российских городов.

Калининград занял 167-е место в рейтинге городов мира по качеству жизни, составленном международным порталом Numbeo. Об этом сообщает «Коммерсант».

Всего в список вошли восемь российских городов. Кроме Калининграда, в список вошли Нижний Новгород (190-е место), Казань (236-е место) Краснодар (239-е место), Москва (242-е место), Санкт-Петербург (243-е место), Екатеринбург (273-е место), Новосибирск (274-е место).

Рейтинг включает 304 города. Первые три места заняли нидерландские Гаага, Утрехт и Эйндховен. В конце списка оказались Коломбо (Шри-Ланка), Манила (Филиппины) и Лагос (Нигерия).

При составлении рейтинга учитывались девять показателей, включая покупательную способность населения, безопасность, уровень здравоохранения, стоимость жизни, соотношение цен на жильё и доходов, время в пути на работу, экологию и климат.

Летом 2025 года Numbeo отвёл Калининграду 159-е место из 269 в аналогичном рейтинге.

