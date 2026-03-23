Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми с 29 марта изменят номера и отправление кольцевой электрички

Изменения затронут расписание шести маршрутов электропоездов.

Источник: Комсомольская правда

Пермская пригородная компания сообщила об изменении с 29 марта нумерации и расписания электропоездов на центральном кольце. Изменения затронут расписание шести электричек с отправлением со станции «Пермь-2».

Изменится нумерация и отправление поездов: № 6042/6041 на № 6032/6031 «Пермь-2 — Левшино — Пермь-2» — 06:31; № 6043/6044 на № 6033/6034 «Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Пермь-2» — 07:45; № 6143/6144 на № 6035/6036 Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Пермь-2«- 12:36; № 6045/6046 на № 6037/6038 “Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Пермь-2” — 14:44; № 6047/6048 на № 6039/6040 “Пермь-2 — Пермь-Сорт — Пермь-2” — 17:18; № 6052/6051 на № 6044/6043 “Пермь-2 — Левшино — Пермь-2” — 21:07.

С 29 марта также внесут изменения в расписание пригородных поездов. Полное расписание движения поездов по маршруту необходимо уточнять на сайте и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».