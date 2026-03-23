Правкомиссия одобрила штрафы за незаконный криптомайнинг, сообщил источник

РИА Новости: правкомиссия одобрила штрафы до 1,5 млн руб за незаконный майнинг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила штрафы до 1,5 миллиона рублей за незаконный криптомайнинг при крупном ущербе — от 3,5 миллиона до 13 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости.

«Одобрено», — сказал собеседник агентства.

Так, законопроект устанавливает штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до 2 лет, если незаконный майнинг причинил крупный ущерб или принес доход более 3,5 миллиона рублей. При этом при доходе или ущербе от 13 миллионов нелегальному майнеру грозят уже принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет, возможен штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Также законопроект предусматривает освобождение от ответственности за незаконный майнинг с описанными условиями при возмещении ущерба.

В проекте отмечается, что доходы от незаконного майнинга подлежат конфискации. Расследование по преступлениям, предусмотренным этой частью законопроекта, отнесено к компетенции дознавателей.