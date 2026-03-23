Губернатор и правительство Иркутской области уходят из Telegram

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объяснил, почему перестал активно вести Telegram. В середине февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера, а в марте ограничения усилились — у многих пользователей приложение вообще перестало загружать фото и видео.
— Чтобы не потерять коммуникацию, я принял решение большую часть информации публиковать только в официальных мессенджерах и соцсетях. Давайте оставаться на связи, — сказал глава региона.
Теперь следить за его работой и деятельностью правительства можно в национальном мессенджере MAX, а также во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Там будут появляться посты, фото и видео.
Комментарии пока доступны в VK и «Одноклассниках». Когда в MAX появится такая функция, губернатор начнет общаться с подписчиками и там. Официальный Telegram-канал правительства области больше обновляться не будет.