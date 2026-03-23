Власти Краснодара согласовали митинг против ограничений интернета

В Краснодаре 28 марта пройдет митинг в защиту свободы слова и против ограничений интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Гордумы кубанской столицы Александр Сафронов.

Источник: Коммерсантъ

В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» подтвердили, что власти согласовали проведение публичного мероприятия 28 марта.

Участники акции намерены высказаться против цензуры, блокировок и замедления интернета. В мероприятии примут участие до 200 человек. Митинг пройдет на территории сквера Кленовый на окраине города.

«Мы требуем, чтобы Роскомнадзор соблюдал Конституцию России. Мы требуем, чтобы власть не нарушала наши права и отстала от Telegram», — написал Александр Сафронов.

Как заявил депутат, «приемлемые локации» в центре города у организаторов акции согласовать не получилось. «Оказалось, что все площадки заняты. Но мы все же решили выйти на митинг, чтобы выразить несогласие с происходящим», — заключил господин Сафронов.