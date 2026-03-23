44-летний боец СВО из Волгограда зарегистрировался для участия в праймериз

Сержант планирует принять участие в выборах в Госдуму.

Источник: Комсомольская правда

Уже три представителя Волгоградской области зарегистрировались для участия в партийном предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатами в Госдуму девятого созыва. Это две женщины и действующий участник специальной военной операции Денис Акулов. 44-летний волгоградец находится на передовой, но решил, что может послужить России не только на фронте.

Анкета Дениса Акулова размещена на сайте праймериз. Он родился 29 сентября 1981 года в Волгограде, рос в школе-интернате, окончил строительное профучилище в Новоаннинском в 2004 году. В 2023-м Денис подписал контракт с Минобороны. Параллельно с военной службой он получает высшее образование — учится на заочном в Московском технологическом институте.

На фронте он командир отделения, в жизни еще и член партии «Единая Россия». Напомним, ранее в 2024 году в праймериз уже участвовали бойцы спецоперации от Волгоградской области. Ветеран СВО Игорь Воробьев, директор центра «ВОИН», стал депутатом облдумы.

