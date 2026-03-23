В Зеленогорске экс-сотрудница администрации незаконно помогла дочери получить муниципальную квартиру.
В пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили, что в декабре 2022 года главный специалист-юрисконсульт администрации Зеленогорска с 13-летним юридическим опытом сама нарушила закон.
Ее дочь подала иск к муниципалитету о признании права собственности на квартиру умершего отчима. При этом имущество, после отказа единственной наследницы — родной дочери, подлежало переходу в собственность муниципалитета как выморочное.
«Зная об этом, мать истицы не только не уведомила о конфликте интересов, но и в судебном заседании представляла обе стороны. По сути, она действовала против интересов города, содействуя незаконному отчуждению муниципальной квартиры стоимостью почти 880 тыс. рублей. Несмотря на явное нарушение, глава администрации уволил юрисконсульта не “в связи с утратой доверия”, а по собственному желанию. Прокуратура с этим не согласилась — и обратилась в суд», — рассказали в надзорном ведомстве.
Суд первой инстанции решил, что юрист, представляя обе стороны, просто воспользовалась своим конституционным правом на судебную защиту. В результате ее поступок оценили не с точки зрения антикоррупционного законодательства, а как действия должностного лица. Это полностью исказило суть конфликта интересов.
Апелляционный суд отменил прежнее решение и согласился с позицией прокуратуры. Бездействие администрации признано незаконным, а принципы служебной этики — возвращены на своё место.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
