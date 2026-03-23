На «Кубке Минина и Пожарского» разыграны награды в быстрых шахматах

В Нижнем Новгороде продолжается 11‑й Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского». Вслед за блицем были разыграны медали в быстрых шахматах.
В основном турнире принимали участие 96 спортсменов. Как и в первый день фестиваля лучший результат показал международный мастер Погос Нахапетян, представляющий Пензенскую область. В 9 турах рейтинг-фаворит набрал 7,5 очка. Второе и третье места достались Ивану Шинкоренко (Ивановская область) и Денису Кириллову (Чувашская республика). В их активе 7,5 и 7 баллов соответственно.
Лучшими из нижегородцев стали молодые шахматисты Матвей Селедчик и Владислав Скворцов, занявшие 5-е и 6-е места соответственно. У обоих — по 6,5 очка.
В женском зачёте золотую награду завоевала 13-летняя нижегородка Кристина Завиваева. В её активе 5,5 набранных очка.