В Волгограде коммунальщикам дали месяц на уборку мусорных «подснежников»

В Волгограде сегодня, 23 марта, стартовал весенний месячник чистоты, в течение которого во всех районах города коммунальные службы и УК проведут усиленные работы по уборке территорий после зимы. В администрации города отметили, что в рамках такого месячника по благоустройству на 18 апреля запланирован общегородской субботник.