Более 1 300 красноярцев прошли обследование на туберкулёз за пять дней

В Красноярске подвели итоги акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. За пять дней бесплатное обследование прошли более 1 300 человек, у некоторых из них выявлены подозрения на серьезные заболевания. Профилактическая акция краевого противотуберкулёзного диспансера проходила с 16 по 20 марта. В разных районах города работали мобильные флюорографы, где все желающие могли пройти обследование без предварительной записи, вне зависимости от наличия прописки или медицинского полиса. Всего за время акции обследование прошли 1 330 человек. По ее итогам 17 жителей направлены на дополнительные обследования и консультации специалистов. У пяти человек выявлены подозрения на туберкулёз, у десяти — на пневмонию, еще двое направлены к онкологу. По данным министерства здравоохранения края, в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом. По итогам 2025 года показатель составил 33,4 случая на 100 тысяч населения против 39 годом ранее. Всего за год выявлено 947 случаев заболевания, что на 82 меньше, чем в 2024 году. Среди детей до 14 лет показатель составил 6,6 на 100 тысяч, среди подростков — 8,4.