Экс-замглавы Росприроднадзора, осужденный за хищение, выйдет на свободу

РИА Новости: экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта.

КРАСНОЯРСК, 23 мар — РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, выйдет на свободу 24 марта, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.

«Олег Митволь выходит по окончании срока наказания 24 марта. Его с нетерпением ждут родные и близкие», — сказал собеседник агентства.

Митволь, будучи владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Он был этапирован в колонию в Московской области.