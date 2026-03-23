Красноярские фтизиатры первыми в стране начали использовать ИИ для диагностики туберкулеза. Это уникальный проект, для его реализации в текущем году все цифровые флюорографические установки в крае оснастили модулями и программным обеспечением. Снимки грудной клетки автоматически передаются в региональную систему медицинских телекоммуникаций. Там ИИ проводит анализ. Если система заподозрит патологию, она передает информацию рентгенологам краевого противотуберкулезного диспансера.
Для успешного запуска проекта потребовалась кропотливая работа. Были выделены средства на приобретение оборудования и программного обеспечения. Затем интеграция в региональную медицинскую систему телекоммуникаций.
С начала текущего года с помощью этой системы уже выявили 23 пациента с подозрением на заболевания органов грудной клетки. У одного пациента подтвердился туберкулез. Всем назначена консультация фтизиатра.