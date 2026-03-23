Красноярские фтизиатры первыми в стране начали использовать ИИ для диагностики туберкулеза. Это уникальный проект, для его реализации в текущем году все цифровые флюорографические установки в крае оснастили модулями и программным обеспечением. Снимки грудной клетки автоматически передаются в региональную систему медицинских телекоммуникаций. Там ИИ проводит анализ. Если система заподозрит патологию, она передает информацию рентгенологам краевого противотуберкулезного диспансера.