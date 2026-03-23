Не уехать после девяти вечера: калининградцы рассказали о проблемах с общественным транспортом

Жители Калининграда продолжают жаловаться на работу общественного транспорта и организацию остановок. В очередной подборке «Клопс» — путаница в схеме движения, неудобные маршруты и отсутствие контроля за подрядчиками.
Не то расписание.
На улице Тихорецкой пассажиры обнаружилисхему движения, которая относится к остановке «Кинотеатр Заря». На табло указаны маршруты из другого района города. У нашего читателя Михаила возник закономерный вопрос: контролирует ли кто-то работу подрядных организаций, которые отвечают за размещение такой информации?
Транспорт исчезает.
Ольга Харитонова недоумевает, почему нельзя без пересадок добраться с Московского проспекта до улицы Невского, а вечером после 21:00 уехать в сторону проспекта практически невозможно.
Троллейбус № 2, по её мнению, превращает поездку домой в «экскурсию по городу», когда, например, нужно добраться от спорткомплекса «Янтарный» до центра. Раньше эту функцию выполнял № 33, но его упразднили. С мая проблему частично может решить автобус № 22, который заменит 70-ю маршрутку.
Остановка или парковка?
У школы № 21, по словам читателей, общественный транспорт останавливается фактически на проезжей части, а заездной карман используется как парковка для личных автомобилей. Пассажирам приходится пробираться между машинами, чтобы попасть в автобус.
Автобус-призрак.
Не первый год сохраняется путаница с автобусом № 7. На электронных табло до сих пор можно увидеть, что он следует до улицы Олега Кошевого, хотя фактически «семёрка» не ходит туда уже около шести лет. Дополнительную неразбериху создаёт и то, что в другом районе города часть маршрута дублируется с троллейбусом. Власти пока не заявляли о планах ввести единую нумерацию для всех видов транспорта, что, по мнению пассажиров, могло бы упростить навигацию.
На «Клопс» работает постоянная рубрика «Сам себе контролёр». Редакция публикует значимые для пассажиров новости общественного транспорта Калининграда и области. Свои обращения с обязательной пометкой названия рубрики можно направлять на адрес электронной почты auto@klops.ru.