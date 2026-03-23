Сезон охоты в Ростовской области завершится 31 марта

Охотничий сезон 2025−2026 годов на территории Ростовской области завершится 31 марта. Соответствующий документ опубликовало министерство природных ресурсов и экологии региона.
В последний день марта истекает период добычи волка и шакала, охота на которых была разрешена с 1 августа 2025 года.
С окончанием сезона прекращается охота на сурка-байбака, бобра, зайца-русака, лисицу, корсака, енотовидную собаку, ондатру, барсука, норку, белку, куницу, хоря, выдру, фазана, серую куропатку, водоплавающую дичь, перепела, голубя, горлицу, вальдшнепа, коростеля, бекаса, серую ворону, кабана, европейскую косулю, лося, лань, оленя благородного и оленя пятнистого.
