Власти сказали, что закрывающийся горнолыжный комплекс «Логойск» под арестом

Власти сообщили, что закрывающийся горнолыжный комплекс «Логойск» оказался под арестом, сообщила «Мiнская праўда».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что популярный горнолыжный комплекс «Логойск» объявил о своем закрытии.
Сообщается, что комплекс — частный бизнес-проект, и его собственник принял решение продать «горнолыжку» из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. Продажа комплекса позволит владельцу выполнить долговые обязательства перед кредитными и иными организациями согласно установленным юридическим процедурам.
В Логойском райисполкоме уточнили, что ранее собственник популярного горнолыжного курорта уведомил местные власти" о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования.
— Я связался с представителями ООО «Трайпл» (основной собственник Ред.). Они пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения, — уточнил замглавы Логойского райисполкома по экономике Александр Бойко.
Для местных жителей, которые работали на горнолыжном комплексе, власти готовы предложить места трудоустройства в районе.
