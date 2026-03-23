В Перми в Храм Всех Святых привезли две православные святыни

Две святыни доставлены в Храм Всех Святых Пермской епархии по благословению главы Пермской митрополии митрополита Мефодия.
Святыни привезли в Пермь 23 марта. Это крест с частицей ризы Господней и святых угодников, а также ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.
В серебряный крест помещены частицы мощей 20 святых, включая Иоанна Златоуста, Георгия Победоносца, Пантелеимона Целителя, Трифона, Параскевы и других.
Как сообщают в Пермской епархии, прямых исторических свидетельств о происхождении этого мощевика не сохранилось. Предположительно, он являлся родовой реликвией дворянского рода и был изготовлен специально для хранения семейных святынь. Долгие годы крест хранился в семье православных христиан во Владимирской области.
В 70-е годы XX века одна из прихожанок передала местному священнику старинный самовар, внутри которого, как выяснилось позже, находился крест-мощевик. Около 30 лет святыня находилась в священнической семье, пока в 2006 году не была обнаружена. В 2007 году для мощевика изготовили особый крест-кивот, в центр которого поместили древнюю реликвию.
Святыни будут доступны для поклонения в Храме Всех Святых на улице Тихой, 23, с 23 по 29 марта. Храм открыт ежедневно с 07:00 до 19:00.