В Перми в Храм Всех Святых привезли две православные святыни

В 70-е годы XX века одна из прихожанок передала местному священнику старинный самовар, внутри которого, как выяснилось позже, находился крест-мощевик. Около 30 лет святыня находилась в священнической семье, пока в 2006 году не была обнаружена. В 2007 году для мощевика изготовили особый крест-кивот, в центр которого поместили древнюю реликвию.