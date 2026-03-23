Волгоградцам рассказали, за какие подарки придется заплатить налог

Имущество и подарки от родных людей налогом не облагаются, но родство придется подтвердить.

Осталось немногим больше месяца до того дня, когда для жителей Волгоградской области наступит последний срок подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Эта дата — 30 апреля 2026 года,

В региональном управлении ведомства напоминают — подать декларацию обязаны те, кто в 2025 году:

продал недвижимость, которой владел меньше минимально установленного срока;

получил имущество в подарок не от близких родственников;

принял дорогостоящие подарки от посторонних людей;

выиграл деньги или имущественные призы в лотереях или азартных играх.

«Если налогоплательщик уверен, что у него нет оснований для подачи декларации, он должен направить в налоговый орган письменные пояснения на этот счет, приложив подтверждающие документы. Например, свидетельства о родстве, если имущество получено в дар от близкого родственника», — поясняют в УФНС по Волгоградской области.