Волгоградцам рассказали, за какие подарки придется заплатить налог

Осталось немногим больше месяца до того дня, когда для жителей Волгоградской области наступит последний срок подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Эта дата — 30 апреля 2026 года,
В региональном управлении ведомства напоминают — подать декларацию обязаны те, кто в 2025 году:
продал недвижимость, которой владел меньше минимально установленного срока;
получил имущество в подарок не от близких родственников;
принял дорогостоящие подарки от посторонних людей;
выиграл деньги или имущественные призы в лотереях или азартных играх.
Имущество и подарки от родных людей налогом не облагаются, но родство придется подтвердить.
«Если налогоплательщик уверен, что у него нет оснований для подачи декларации, он должен направить в налоговый орган письменные пояснения на этот счет, приложив подтверждающие документы. Например, свидетельства о родстве, если имущество получено в дар от близкого родственника», — поясняют в УФНС по Волгоградской области.