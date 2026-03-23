В Калининградской области выпустили на волю редких филинов (видео) (фото)

«Птицы появились на свет летом 2025 года в калининградском клубе соколиной охоты “Бусидо”. За это время они окрепли, научились охотиться и теперь готовы к самостоятельной жизни. Специалисты отмечают, что филины здоровы и хорошо адаптированы. Все птицы окольцованы — орнитологи смогут наблюдать за их дальнейшей судьбой», — говорится в сообщении.