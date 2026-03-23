Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу отделения «Ростовэнерго» отправили под домашний арест

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Ростовской области.

Начальник производственного отделения «Ростовэнерго», подозреваемый в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), отправлен судом под домашний арест.

По данным следствия, подозреваемый получал денежные средства в обмен на обещание снизить фактический расход электроэнергии для объектов коммерческой недвижимости на территории Ростова‑на‑Дону. Задержание прошло на рабочем месте — при получении суммы в размере 357 тысяч рублей.