Главу отделения «Ростовэнерго» отправили под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Ростовской области.
Начальник производственного отделения «Ростовэнерго», подозреваемый в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), отправлен судом под домашний арест.
По данным следствия, подозреваемый получал денежные средства в обмен на обещание снизить фактический расход электроэнергии для объектов коммерческой недвижимости на территории Ростова‑на‑Дону. Задержание прошло на рабочем месте — при получении суммы в размере 357 тысяч рублей.