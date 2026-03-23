На дорогах Калининградской области с 24 марта введут временные ограничения для грузовиков. Изменения будут действовать в течение месяца. Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры региона «ВКонтакте».
«В Калининградской области проводится “просушка дорог”. С 24 марта по 23 апреля текущего года на 36 участках областных дорог вводится временное ограничение движения транспорта, имеющего нагрузку на ось свыше пяти тонн», — говорится в публикации.
«Просушкой дорог» называется ограничение движения грузового транспорта с целью сохранить дорожное полотно в весенний период. Из-за повышенной влажности грунт становится уязвимым к нагрузкам, и колёса тяжёлой техники могут повредить покрытие.
«Исключение — для пассажирского транспорта, экстренных служб, дорожной техники, техники Минобороны, грузовиков для перевозки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, лекарственных средств и так далее», — отметили в сообщении.
Специалисты установили знаки, оповещающие о временных ограничениях, на нужных участках дорог.
Список дорог со страницы Мининфраструктуры региона «ВКонтакте».