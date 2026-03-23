Школы Кишинева в пятницу закроются раньше: Детей привлекут к уборке столичных улиц

В пятницу, 27 марта, столичные школьники будут учиться по сокращённому расписанию, чтобы принять участие в мероприятиях по уборке города. Столичные власти сообщают, что акция носит образовательный характер и направлена на формирование у молодёжи гражданской и экологической ответственности.
По словам мэра Иона Чебана, уборка территорий образовательных учреждений будет проводиться после четвёртого урока.
«Мы не заставляем детей выполнять сложную работу. Это скорее совместная активность, позволяющая провести время вместе, взаимодействовать и общаться в духе гражданской и экологической культуры», — заявил градоначальник на оперативном совещании в мэрии.
Заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой уточнил, что совместно со столичными претурами будут определены локации, где ученики примут участие в уборке.
Мероприятие является частью весенней кампании по благоустройству, запущенной в Кишинёве в начале марта.
