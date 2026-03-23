В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с ГСМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов в селе Крым произошел в понедельник утром. Огонь охватил три здания на площади 1 тысяча квадратных метров. Позже пожар локализовали на 3 тысячах «квадратов».
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится забор проб воздуха на предмет выявления концентрации вредных веществ», — сказал представитель ведомства.
