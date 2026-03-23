В Прикамье заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 2%

Роспотребнадзор с 16 по 22 марта зарегистрировал 13 364 случая заболевания гриппом и ОРВИ жителей Пермского края. Это на 2% выше показателя заболеваемости предыдущей недели.
Всего с начала года краевое ведомство зарегистрировало 154 020 случаев заболевания. Эпидемический порог на территории региона не превышен. Лабораторный мониторинг среди больных с респираторными симптомами показал циркуляцию вирусов гриппа и возбудителей негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.
В связи ростом заболеваемости образовательный процесс временно приостановили в 37 группах 32 детсадов, 26 классах 13 школ и четырех группах двух сузов.