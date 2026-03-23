Новый рентген-кабинет заработал в детской поликлинике № 7 Краснодара

В детской поликлинике № 7 города Краснодара начал работу новый рентгенологический кабинет, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее отсутствие собственного диагностического оборудования создавало серьезные трудности для врачей и пациентов. Чтобы сделать снимок, родителям приходилось везти детей в другие медицинские учреждения города, зачастую расположенные в отдаленных районах.
«Открытие нового рентген-кабинета — это важный шаг в повышении доступности медицинской помощи. Теперь диагностика проводится в комфортных условиях, в светлом и просторном помещении, а главное — без необходимости обращаться в другие учреждения», — отмечает первый заместитель министра здравоохранения региона Ирина Вязовская.
Новый кабинет рассчитан на обслуживание более 23 тысяч детей и подростков, прикрепленных к данному медучреждению. Помимо установки оборудования, в поликлинике провели масштабную модернизацию: в здании полностью заменили инженерные и электрические сети, установили новые двери, обновили отделку стен и потолков.
Закупку техники провели по краевой программе «Развитие здравоохранения» и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».