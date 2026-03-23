В поселке Дубинино открыли зал для игровых видов спорта

В поселке Дубинино Шарыповского муниципального округа открылся зал для игровых видов спорта. Об этом рассказали в краевом минспорте.
Объект построили за счет краевой субсидии по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта». Здание представляет собой быстровозводимую крытую модульную конструкцию площадью 800 квадратных метров, где одновременно могут заниматься 28 человек. В помещении также есть тренерские комнаты, раздевалки, душевые и туалеты.
Днем там будут тренироваться юные футболисты из местной спортивной школы и кадеты, а по вечерам все желающие поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и другие подвижные игры.
«За последние три-четыре года в Шарыповском округе по краевой госпрограмме обновились действующие спортплощадки, появились новые. В городе Шарыпово построили современный бассейн “Лазурный”, а в поселке Дубинино капитально отремонтировали Зал бокса. Теперь здесь возвели зал игровых видов спорта. Это говорит об эффективной работе команды муниципального образования, заинтересованности главы и активной спортивной общественности», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Напомним, что благодаря краевым субсидиям за последние пять лет быстровозводимые спортивные сооружения появились в 15 территориях региона. Именно такие цели ставит госпрограмма «Спорт России», чтобы приобщить в регулярные тренировки не менее 70% граждан страны к 2030 году.
