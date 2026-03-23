«Не просто руина»: новый владелец Алленберга — о покупке комплекса, мистике и реконструкции

Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберг в Знаменске долгое время был заброшен. В 2025 году он обрёл владельца. «Клопс» пообщался с новым хозяином комплекса — бизнесменом из Татарстана Айдаром Мифтаховым.
История покупки.
Объявление о продаже комплекса Айдар Мифтахов увидел в соцсетях — и просто не смог пройти мимо. Хотя живописных «заброшек» в России немало, в Алленберге, на его взгляд, удачно совпало сразу несколько факторов.
Масштаб, локация и ощущение, что это не просто руина, а недораскрытая система, — объяснил инвестор.
Плюс вокруг него уже есть контекст: река, замки, туристический поток. Это не «одинокий объект», а потенциальный узел".
Взять на себя ответственность за огромный комплекс бывшей больницы, учитывая его состояние, — серьёзный шаг. Однако сделала его команда Мифтахова весьма оперативно: очень уж Алленберг зацепил будущих владельцев.
«Конечно, само решение — это не только эмоция, а ещё проверка гипотез. На это ушла неделя: разговоры, совещания, анализ, — рассказал Мифтахов. — Мы с партнёрами не принимаем такие решения быстро. Но и не затягиваем, если видим логику».
Он выбрал Алленберг в том числе из профессионального любопытства: «Нам интересны сложные задачи, где нужно соединить экономику, архитектуру и уважение к месту». Отдельным вызовом, отмечает инвестор, стал выход в другой регион.
Общая площадь старинной психбольницы — более 10 гектаров. Комплекс включает около 25 зданий: это бывшие жилые корпуса, хозяйственные блоки, церковь, пекарня, аптека, лаборатория и прочая инфраструктура. Даже спустя годы разрухи он выглядит впечатляюще — благодаря готическим сводам, башням и изящно украшенным фасадам. Прежде Мифтахов в Калининградской области не бывал. Но сейчас, по собственным словам, он смотрит на регион не как турист, а как «человек, который пытается понять территорию».
«В целом регион сильный: компактный, насыщенный историей, и всё рядом: за 15−20 минут можно попасть в совершенно разные контексты», — поделился впечатлениями Айдар.
Не с концепции, а с понимания.
Пока работа над проектом только начинается. Сейчас она сводится к сбору контекста — исторического, архитектурного и социального.
Это точно не тот объект, куда можно взять и вставить любой формат, — считает Мифтахов.
Здесь нельзя начинать с концепции, здесь нужно начинать с понимания«. Но что именно появится на территории комплекса, новый владелец пока не решил. “Наш принцип на старте простой — не навредить”, — отмечает инвестор.
Живое знание Алленберга.
Самым неожиданным для инвестора стало внимание к его покупке огромного числа незнакомых людей. Когда стало известно, что комплекс ждёт новая жизнь, Мифтахову внезапно начали писать из самых разных регионов — поделиться воспоминаниями, наблюдениями и историями.
Одни служили в Знаменске, другие жили там, третьи давно интересовались историей больницы и собирали интересные факты о ней. "Были даже те, кто предложил поучаствовать в проекте в качестве модели.
С таким откликом я сталкиваюсь впервые!" — поражается бизнесмен.
Команда проекта восприняла появление добровольцев с большим энтузиазмом. «В таких проектах здания — только половина истории, — говорит Айдар. — Вторая половина — люди, которые несут про это место живое знание».
Сам новый владелец комплекса уже успел заметить, что в Алленберге особая атмосфера, на удивление спокойная: «много воздуха, пространства и масштаба». Никакой «темноты», несмотря на невесёлую репутацию бывшей больницы, Мифтахов там не обнаружил.
«Я в мистику не верю, — признаётся он. — Думаю, это во многом наслоение историй и интерпретаций. Объект сам по себе сильный, и ему не нужно это усиливать “страшилками”. Реальная история там интереснее, чем любые легенды».
Закрыто, но не принципиально.
Пока доступ в Алленберг ограничен — объект находится в сложном эксплуатационном состоянии. Однако команда понимает, что бывшая больница вызывает много интереса, и уже обдумывает возможность безопасных экскурсий. Конкретных решений ещё нет, но инвестор уверяет, что от идеи закрыть территорию на несколько лет он принципиально отказался.
Не определён до конца и охранный статус объекта: сейчас Алленберг не считается памятником, хотя и стоит на учёте как обладающий соответствующими признаками. Окончательные границы и режим охраны будут установлены после государственной историко-культурной экспертизы.
Первый публичный шаг команды — архитектурный субботник на территории комплекса. Рабочей датой называют 18 апреля. Формат и программа пока уточняются, но уже заявлено, что мероприятие будет неформальным. Его цель — собрать вокруг памятника заинтересованных людей.
Инвестор отметил, что команда пока работает в закрытом составе и не спешит с расширением. «Мы видим, сколько людей хотят подключиться, и это правда очень ценно, — написал он в соцсетях. — Когда появится чёткий внутренний каркас проекта, мы будем выходить в диалог, в том числе с региональными специалистами».
Алленберг строили в 1848—1850 годах как психиатрическую клинику. Архитектура отражала медицинские представления того времени: неороманский стиль и готические элементы сочетались с обилием света. Считалось, что такая среда должна помогать пациентам восстанавливаться. Первые постояльцы попали в клинику уже в 1852-м, а к началу XX века их число превысило тысячу — больница стала одним из крупнейших профильных учреждений региона. В 1940 году больницу закрыли, часть пациентов погибла, остальных распределили по другим учреждениям или передали семьям. После войны в Алленберге разместилась воинская часть, просуществовавшая до 2013 года. С этого момента комплекс стоял заброшенным и постепенно разрушался.
