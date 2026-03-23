Сезон весенних ярмарок в Минске начнется 28 марта

В марте ярмарка будет проходить 28 и 29 марта, а в начале апреля она будет действовать только по субботам.

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Весенние сельскохозяйственные ярмарки выходного дня начнут проходить в белорусской столице с 28 марта, сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

По ее словам, сезонная ярмарка будет проходить на площадке возле «Чижовка-Арены». Как пояснила начальник управления, это локация была выбрана по причине того, что она наиболее вместительная. Это очередь позволит приехать большему количеству производителей и покупателей.

«Акцент при разработке концепции был сделан на то, чтобы в одном месте можно было приобрести не только плодоовощную продукцию, еще оставшуюся от прошлогоднего урожая, но и саженцы, и рассаду», — подчеркнула представитель столичных властей, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».

Согласно планам, в марте ярмарка будет проходить два дня — 28 и 29 марта, а в начале апреля она будет действовать только по субботам — 4 и 11 апреля. Затем сезонная ярмарка развернется 18−19 и 25—26 апреля. Время ее работы — с 8:00 до 16:00.