Пенсионеру из Арзамаса вернули похищенные мошенниками 1,3 млн рублей

Пенсионеру из Арзамаса вернули 1,3 млн рублей, которые он перевел мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Потерпевшему позвонил аферист, представившийся бывшим коллегой. Под угрозой уголовного преследования из-за утечки данных жителя Арзамаса убедили перевести деньги на якобы безопасные счета.
Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. В ходе расследования удалось установить владельцев счетов, на которые были переведены деньги. С них взыскали неосновательное обогащение в пользу потерпевшего пенсионера.
Напомним, мошенники выманили у пенсионерки из Сарова почти восемь миллионов рублей. Женщину убедили перевести средства на «безопасный» счет.