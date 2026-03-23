Рысь, копавшуюся в мусорном контейнере, заметили на Бору

Рысь, исследовавшую мусорный контейнер, обнаружили на Бору. Ранее ее также замечали на территории детского сада, а теперь — на окраине города в районе контейнерной площадки для ТКО рядом с улицей Пихтовой. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Как рассказал сам очевидец, животное не было агрессивным и в течение нескольких дней приходило к мусорной площадке, а затем вновь возвращалась в лес. Вероятнее всего, причиной такого поведения стал недостаток пищи ранней весной.
«Сохранение устойчивого снежного покрова в конце марта существенно осложняет охотничью деятельность хищника, что вынуждает его искать альтернативные источники пропитания, например, пищевые отходы на контейнерных площадках», — отметили в ведомстве.
Теперь инспекторы минлесхоза намерены регулярно наблюдать за данной территорией, чтобы не допустить нападений рыси на людей и вернуть ее в дикую среду обитания. Нижегородцев также призывают быть осторожнее и не пытаться контактировать со зверем.
Сообщить о животном можно по телефонам «112» или по «Зелёному телефону» 8 (831) 433−22−11, а также госохотинспекторам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первых скворцов и черных дроздов заметили в Нижегородской области.