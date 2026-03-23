Более 60 лет любви до гроба: Олег Басилашвили простился с Галиной Мшанской в Петербурге

С утра у храма собрались люди. Сначала катафалк стоял у входа, после гроб внесли в церковь. По словам корреспондента, было около 50−70 человек. Всем присутствующим раздали свечи. Внучка держала в руках игрушку и плакала. На лице Олега Басилашвили было только полное опустошение и скорбь. Многие подходили к семье, соболезновали, плакали. После все переместились на место захоронения, где собралось уже около ста человек. Басилашвили бросил горсть земли и попрощался с женой.