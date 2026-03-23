Более 60 лет любви до гроба: Олег Басилашвили простился с Галиной Мшанской в Петербурге

С утра у храма собрались люди. Сначала катафалк стоял у входа, после гроб внесли в церковь. По словам корреспондента, было около 50−70 человек. Всем присутствующим раздали свечи. Внучка держала в руках игрушку и плакала. На лице Олега Басилашвили было только полное опустошение и скорбь. Многие подходили к семье, соболезновали, плакали. После все переместились на место захоронения, где собралось уже около ста человек. Басилашвили бросил горсть земли и попрощался с женой.
У Галины Мшанской были проблемы со здоровьем, но живой ум она сохраняла до последних дней. Мшанская была главным человеком для Олега Басилашвили, он боготворил её и переживал за неё больше, чем за себя. Галина Мшанская много лет работала на советском телевидении музыкальным редактором. Благодаря ей зрители увидели постановки мирового музыкального репертуара, включая «Дон Паскуале». Она была автором и ведущей программы «Царская ложа» о культурной жизни Петербурга. Также работала шеф-редактором отдела художественных программ студии «Культура» ГТРК «Санкт-Петербург».