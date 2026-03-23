В Комсомольском округе Чувашии благоустроят площадь перед рынком «Таныш»

Там проложат пешеходные дорожки, проведут озеленение и установят уличные светильники.

Площадь перед рынком «Таныш» в Комсомольском округе Чувашии преобразится в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К работам специалисты приступят в мае, сообщили в местной администрации.

Это место считается знаковым для населения всего Комсомольского округа: уже много лет по вторникам и четвергам там проходят традиционные ярмарки. Концепция благоустройства была разработана с учетом пожеланий жителей и мнений экспертов. На территории проложат пешеходные дорожки, проведут озеленение, сделают покрытие из брусчатки и асфальтобетона, установят уличные светильники.

Отметим, что в муниципалитетах Чувашской Республики в 2026 году по нацпроекту планируется благоустройство 25 общественных пространств. В числе территорий, где запланированы работы, парк имени 450-летия города в Алатыре, пешеходная зона на улице Ильича в Канаше, территория на улице Канашской в деревне Малые Бикшихи Канашского округа и другие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.