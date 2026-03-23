В Прикамье одновременно возводят четыре новые школы

В Пермском крае продолжается активное развитие образовательной инфраструктуры. Власти региона сообщили, что сейчас одновременно строятся четыре школы — в Перми и Нытве.
В Нытве на улице Энгельса возводят школу, рассчитанную на 825 учеников. Здание уже приобрело основные очертания: готов каркас, почти завершена кладка наружных стен, внутри начали устанавливать перегородки. Одновременно прокладываются инженерные сети.
В школе предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории по физике, химии и робототехнике, мастерские для трудовых занятий, библиотека с читальным залом, столовая, актовый зал и два спортивных зала. Рядом появится стадион с мини-футбольным полем, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и зона для сдачи норм ГТО.
В Перми строительство идет сразу в трех районах — Индустриальном, Орджоникидзевском и Ленинском. Каждая из школ будет рассчитана на 1050 мест.
На улице Архитектора Свиязева продолжается строительство второго корпуса Лицея № 3. В здании уже установлены окна, ведется монтаж внутренних перегородок, а также систем отопления и вентиляции. Работы переходят к следующему этапу — отделке фасадов и помещений. В четырехэтажном корпусе разместят учебные классы, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал с дополнительными помещениями, библиотеку и столовую.
Кроме того, рядом создадут новую спортивную зону. Вместо стандартного стадиона появится трасса длиной один километр для бега, велоспорта и лыж. Также запланированы трибуна на 75 мест и площадка с тренажерами и турниками. Работы начнутся после схода снега.
Новые объекты дополнят существующую спортивную инфраструктуру лицея и объединят ее в единый комплекс.
Завершить строительство школ в Перми и Нытве планируют к концу 2026 года. Также стартовало возведение второго корпуса Инженерной школы на улице Веденеева, где сейчас устанавливают каркас здания. В Ленинском районе на улице Пушкина проект школы уже получил положительное заключение госэкспертизы, вскоре начнутся подготовительные работы.
Все объекты строит компания «Кинетика», ранее реализовавшая более десяти школьных проектов в регионе.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что темпы строительства образовательных учреждений остаются высокими: по мере завершения одних объектов сразу начинаются новые. В настоящее время в регионе строится восемь школ.