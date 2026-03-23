В Прикамье одновременно возводят четыре новые школы

На улице Архитектора Свиязева продолжается строительство второго корпуса Лицея № 3. В здании уже установлены окна, ведется монтаж внутренних перегородок, а также систем отопления и вентиляции. Работы переходят к следующему этапу — отделке фасадов и помещений. В четырехэтажном корпусе разместят учебные классы, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал с дополнительными помещениями, библиотеку и столовую.