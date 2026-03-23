В Ростовской области прошли паводковые учения

В Ростовской области завершились двухдневные учения по проверке готовности сил и средств к паводкоопасному периоду. В мероприятиях приняли участие более 2,5 тысячи человек и порядка тысячи единиц автомобильной, инженерной и специальной техники. Об этом говорится на сайте донского правительства.
В первый день прошли плановые тренировки муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также комплекс практических мероприятий. Для каждого города и сельского поселения была разработана индивидуальная вводная, максимально приближенная к реальным условиям возможного паводка.
Второй этап учений впервые прошел на гидротехническом сооружении Соколовского водохранилища. Специалисты отработали действия по подготовке ГТС к пропуску паводковых вод и алгоритм мероприятий при угрозе прорыва плотины. Водолазы с использованием подводной камеры обследовали тело плотины для обнаружения места фильтрации. Также были отработаны приемы спасения тонущего рыбака с применением аэросаней «Амфибия» и оказание первой помощи пострадавшему.
