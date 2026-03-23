ИТ-компаниям Воронежской области расскажут об обработке персональных данных

Министерство цифрового развития Воронежской области проведет для ИТ-компаний региона семинар-совещание «Обработка персональных данных: как исполнить закон». Встреча состоится 26 марта в целях реализации задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в областном министерстве цифрового развития.
На семинаре участникам расскажут о том, какие принципы и условия обработки персональных данных нужно соблюсти, чтобы не пришлось платить штрафы, а также как законно включить сведения в общедоступные источники персональных данных. Экспертами выступят сотрудники Управления Роскомнадзора по Воронежской области.
Встреча пройдет в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21. По вопросам участия можно обращаться к начальнику отдела правовой и организационной работы Елене Юдиной по телефону 212−65−20.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.