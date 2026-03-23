Многодетным семьям в Башкирии сохранят пособие при превышении дохода в 10%

Благодаря новым изменениям в правилах, единое пособие будут начислять семьям и при доходе выше ПМ не более чем на 10%.
«Данные изменения коснутся многодетных семей республики, среднедушевой доход которых не превышает 18 541,60 рубля (16856 + 10%)», — объяснил управляющий отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.
Перерасчет сделают автоматически для семей, которым с января 2026 года отказали в пособии из-за небольшого превышения дохода. Таких семей в республике около 963.
Процедура пересмотра начнется после вступления в силу нового федерального закона с 22 мая 2026 года. Уведомления придут в личный кабинет на портале Госуслуг.
