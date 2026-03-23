Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетным семьям в Башкирии сохранят пособие при превышении дохода в 10%

В настоящее время базовая выплата (8175 ₽) назначается малоимущим многодетным семьям в Башкирии, чей среднедушевой доход не превышает 16 856 рублей (прожиточный минимум на душу населения).

Источник: Башинформ

Благодаря новым изменениям в правилах, единое пособие будут начислять семьям и при доходе выше ПМ не более чем на 10%.

«Данные изменения коснутся многодетных семей республики, среднедушевой доход которых не превышает 18 541,60 рубля (16856 + 10%)», — объяснил управляющий отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.

Перерасчет сделают автоматически для семей, которым с января 2026 года отказали в пособии из-за небольшого превышения дохода. Таких семей в республике около 963.

Процедура пересмотра начнется после вступления в силу нового федерального закона с 22 мая 2026 года. Уведомления придут в личный кабинет на портале Госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Башкирии подтвердить льготы многодетной семьи можно через МАХ.