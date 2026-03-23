В Самаре ищут перевозчиков на дачные маршруты

В Самаре в этом сезоне будут работать 30 дачных маршрутов. Они будут отправлять с девяти остановок: улица Георгия Димитрова, Дом печати, площадь имени Кирова, Хлебная площадь, автостанция «Аврора», пригородный автовокзал, проспект Ленина, завод «Металлург», поселок «Управленческий». Автобусы будут ездить в различные дачные массивы. Кто будет возить пассажиров, определят 1 апреля.