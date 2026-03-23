Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл два сценария развития войны в Иране

США могут использовать на территории Ирана термоядерное орудие или объявить Исламскую Республику государством-террористом после диверсии Израиля в Штатах или на одной из американских баз на Ближнем Востоке, чтобы продолжить войну. Такие сценарии развития военного конфликта Вашингтона, Тегерана и Тель-Авива представил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru уточнил, что оба прогноза о направлении развития событий на Ближнем Востоке — «не самые лучшие».

«Первый вариант — когда американцы пойдут по пути применения тактического термоядерного оружия B61−12. Я считаю, [объектами для возможного удара] могут быть ядерные и ракетные центры в Иране. Это вполне вероятно», — добавил Кнутов.

По словам эксперта, второй вариант — Израиль осуществляет диверсию в США или на американском военном объекте, но выдает себя за иранские силы. После Дональд Трамп сможет объявить Иран террористом, что позволит ему получить одобрение конгресса на ведение полномасштабной войны.

Ранее немецкая газета Die Welt представила три сценария развития военного конфликта в Иране. Первый — проведение наземной операции на территории Ирана для быстрой победы, второй — затяжной конфликт с привлечением сил союзников и арабских стран, третий — переговоры и перемирие.

