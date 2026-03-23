Эксперт раскрыл два сценария развития войны в Иране

Собеседник NEWS.ru уточнил, что оба прогноза о направлении развития событий на Ближнем Востоке — «не самые лучшие».
«Первый вариант — когда американцы пойдут по пути применения тактического термоядерного оружия B61−12. Я считаю, [объектами для возможного удара] могут быть ядерные и ракетные центры в Иране. Это вполне вероятно», — добавил Кнутов.
По словам эксперта, второй вариант — Израиль осуществляет диверсию в США или на американском военном объекте, но выдает себя за иранские силы. После Дональд Трамп сможет объявить Иран террористом, что позволит ему получить одобрение конгресса на ведение полномасштабной войны.
Ранее немецкая газета Die Welt представила три сценария развития военного конфликта в Иране. Первый — проведение наземной операции на территории Ирана для быстрой победы, второй — затяжной конфликт с привлечением сил союзников и арабских стран, третий — переговоры и перемирие.