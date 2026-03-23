На базе Башкирского аграрного университета откроется «Академия молока»

Центр компетенций для подготовки специалистов молочной отрасли «Академия молока» создадут на базе Башкирского государственного аграрного университета в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в минсельхозе республики.
Соглашение об открытии центра было подписано на международном форуме «Агрокомплекс‑2026» в Уфе. Создание «Академии молока» предусматривает открытие новых учебно-научных лабораторий, реализацию образовательных программ всех уровней — от среднего профессионального образования до аспирантуры, усиление практической подготовки студентов, а также проведение прикладных научных исследований в интересах молочной отрасли.
«Важно использовать существующую и создаваемую инфраструктуру, чтобы у молодых специалистов было желание работать и развиваться именно здесь. “Академия молока” станет системным инструментом подготовки профессионалов, которые в дальнейшем будут формировать продовольственную безопасность и создавать качественные продукты питания», — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.