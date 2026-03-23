Население Крыма растет за счет миграции

Население республики заметно увеличилось с 2014 года благодаря миграции.

Источник: Комсомольская правда

С 2014—2015 годов население Крыма заметно увеличилось благодаря миграции. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости Крым.

«Динамика роста населения в Крыму связана с ростом миграции. Многие приезжают в Крым, остаются жить, там есть чем заняться», — отметил Онищенко.

По словам академика РАН, лишь два региона России показывают прирост населения из-за увеличения рождаемости — это Чеченская Республика и Республика Тыва. В остальных частях страны население сокращается. В 2015 году в стране на свет появилось 1,94 миллиона детей, тогда как в 2023 году этот показатель снизился до 1,23 миллиона. Таким образом, рождаемость уменьшилась на 700 тысяч человек. Общий коэффициент рождаемости также сократился с 1,76 до 1,41 ребенка на женщину и, согласно прогнозам академика РАН, будет продолжать снижаться.

