Во Владимирской области проведут интенсив для предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Владимирской области объявляет о старте набора в Школу социокультурного проектирования, сообщили в «Бизнес-инкубаторе» региона. Поддержка предпринимателям области оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа разработана специально для собственников малого и среднего бизнеса, желающих привлечь финансирование на реализацию своих идей. Обучение представляет собой практический интенсив общей продолжительностью 36 часов. Участники не просто прослушают лекции, а проработают свои проекты до стадии готовности к подаче на грантовые конкурсы.
По итогам школы каждый слушатель получит готовую «упаковку» проекта, которую в дальнейшем можно будет адаптировать под требования различных федеральных и региональных конкурсов. Спикером в рамках интенсива выступит Татьяна Гусарова — автор проектов, вошедших в топ-100 лучших практик России, поддержанных Фондом Президентских грантов.
Обучение проводится на бесплатной основе для субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Владимирской области. Старт школы запланирован на 7 апреля 2026 года. Предпринимателей ждут три очные встречи, два онлайн-занятия, а также дистанционное сопровождение и самостоятельная отработка навыков. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.