В Красноярске стартовала проектно-аналитическая сессия по семейной и демографической политике

Проектно-аналитическая сессия «Поддержка семьи, рождаемости и многодетности в Красноярском крае» стартовала в региональной столице. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению губернатора Михаила Котюкова и продлится три дня. Председатель регионального правительства Алексей Медведев отметил, что решения в крае принимаются с учетом интересов семей. Ежегодно вводятся новые меры поддержки: краевой маткапитал продлен до 2030 года, при рождении первого ребенка матерью до 23 лет выплачивают 100 тыс. рублей. В сессии участвуют представители органов власти, прокуратуры, депутаты, главы территорий, вузов, НКО, родительских сообществ. Модератор Григорий Сайфуллин (АСИ) сообщил, что итогом станет план с конкретными мероприятиями и сроками. Участники в группах разработают решения по направлениям: укрепление семейных ценностей, здоровье, благополучие, инфраструктура, реализация нацпроекта «Семья». Итоговые предложения представят губернатору.