Депутат Андрей Мелин досрочно сложит полномочия в ЗСНО

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Мелин покидает региональный парламент по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО. Мелин займет должность главы местного самоуправления Починковского муниципального округа.
Официальное постановление о досрочном прекращении полномочий депутата будет рассмотрено на общем заседании Заксобрания 27 марта. Андрей Мелин вошел в состав VII созыва областного парламента в 2023 году, получив мандат Игоря Седых. До этого он на протяжении многих лет занимался развитием Починковского района, в том числе возглавлял местный Совет депутатов и работал директором местного ФОКа.
Трудовой путь Андрея Мелина тесно связан с Починками: он начинал карьеру учителем физкультуры, руководил детским домом и детско-юношеским клубом. С 1999 года он неоднократно избирался в сельские и районные советы депутатов. Ожидается, что его опыт управленческой работы в социальной и спортивной сферах поможет в решении актуальных задач развития муниципалитета на посту главы округа.
Ранее сообщалось, что Павел Карасев назначен и.о. зампреда правительства Нижегородской области.