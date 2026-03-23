Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новгородской области благоустроят аллею в парке на берегу реки Шелони

Там уложат тротуарную плитку, обустроят уличное освещение, высадят туи и установят лавочки.

Аллею в парке на берегу реки Шелони в поселке Шимске Новгородской области обустроят в этом году. Этот объект стал победителем Всероссийского рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК.

Парк на берегу Шелони — это живописное место, которое пользуется популярностью у местных жителей и гостей поселка. Однако в настоящее время аллея находится в запущенном состоянии. Там уложат тротуарную плитку, обустроят уличное освещение, высадят туи, установят лавочки и урны. Территория будет также доступна для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас администрация Шимского округа проводит аукцион, по итогам которого будет определен подрядчик для выполнения работ. Планируется, что после благоустройства пространство станет комфортным местом для прогулок и отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.